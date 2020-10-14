وزير خارجية اليونان: تركيا وراء اضطرابات المنطقة

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وقال ديندياس، في مؤتمر صحفي أمس مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية ببغداد، إن اليونان لطالما كشفت عن إرادتها في بدء الحوار مع تركيا على أساس الجيرة الحسنة والسيادة بعيدا عن التهديدات، وأضاف أن «تركيا تتسبب باضطرابات في المنطقة، وكل المشكلات في كارباخ وسوريا ومنطقة البحر المتوسط السبب فيها تركيا».وكشف الوزير اليوناني عن أن الشركات اليونانية تريد الاستثمار في العراق بمجال إعادة الإعمار والطاقة والصحة، لافتا إلى أن «العلاقات مع العراق جيدة ووقعنا مذكرتي تفاهم هي شاهد على تطور هذه العلاقات».
وأضاف أن اليونان تطمح إلى «المزيد من التطور في العلاقات على المستوى الاقتصادي، لا سيما الاستثمار في مجال الطاقة وإعادة الإعمار والصحة»، وقال «ناقشنا التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن، ومستعدون لتقديم الدعم في هذا الجانب».
بدوره، قال فؤاد حسين إن «العلاقات العراقية - اليونانية قديمة ونشكر اليونان على مشاركتها، كجزء من التحالف الدولي، في محاربة داعش، وفي استقبال مجموعة كبيرة من اللاجئين العراقيين، وأملنا أن يعود هؤلاء يوما إلى العراق».
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