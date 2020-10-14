أنقرة توسع عمليات التنقيب

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وقال في اجتماع لمجموعته الحزبية في أنقرة أن سفينة ثالثة ستعود إلى المنطقة تحت حراسة سلاح البحرية في أعقاب عمليات صيانة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس إن بلاده ستستأنف عمليات التنقيب عن احتياطيات الطاقة بسفينة مسح ثالثة في شرق البحر المتوسط، متهما اليونان بـ(الفشل في الوفاء بتعهداتها) في المحادثات الأخيرة التي تهدف إلى نزع فتيل التوترات.وقال في اجتماع لمجموعته الحزبية في أنقرة أن سفينة ثالثة ستعود إلى المنطقة تحت حراسة سلاح البحرية في أعقاب عمليات صيانة.

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