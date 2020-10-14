لافروف: روسيا لا تتفق مع تركيا

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وقال في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) الروسية «فيما يخص ناجورنو كاراباخ ودور تركيا في ناجورنو كاراباخ، نعم نحن لا نتفق مع الموقف الذي عبرت عنه تركيا، والذي عبر عنه في الواقع رئيس أذربيجان عدة مرات، ليس هنا ما نخفيه».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس على أن الجانب الروسي لا يتفق مع موقف أنقرة بشأن إمكانية الحل العسكري للنزاع في ناجورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا.وقال في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) الروسية «فيما يخص ناجورنو كاراباخ ودور تركيا في ناجورنو كاراباخ، نعم نحن لا نتفق مع الموقف الذي عبرت عنه تركيا، والذي عبر عنه في الواقع رئيس أذربيجان عدة مرات، ليس هنا ما نخفيه».

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