شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: نتطلع للأستفادة من "سيمنز" الألمانية في مجالات الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى السيسى عن التقدير لما حققته شركة "سيمنز" الألمانية من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وتجربتها الناجحة في هذا الصدد، معرباً عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية لصقلها فنيا وحرفياً وعلى نحو يرسخ قيم اتقان العمل والأداء ودقة الإنتاج.

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واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، "جو كايزر"، رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" الألمانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب كريم أمين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة بشركة "سيمنز".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن "جو كايزر" أطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر، معرباً عن تطلع "سيمنز" لتطوير نشاطها الناجح في مصر، خاصةً في قطاعات نظم النقل الذكية ورقمنة مجال الصناعة، وذلك على خلفية الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الشركة بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية، في ظل مناخ استثماري مواتي يلقى دعماً ومتابعة شخصية دقيقة من قبل الرئيس.\