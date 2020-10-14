فرنسا تفرض حالة طوارئ طبية لمكافحة تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏أعلنت فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، فرض حالة طوارئ طبية بسبب زيادة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

يشار إلى أن فرنسا تبقى من بين البلدان الأكثر تضررًا من فيروس كورونا مع ارتفاع ملحوظ في نسب المصابين. وقد سجلت باريس رقمًا قياسيًا من الإصابات.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 798 ألفا و257 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت لجنة خبراء شُكلت لتقييم استجابة فرنسا للوباء قد أفادت في تقرير أنها وجدت "إخفاقات واضحة في التوقع والاستعداد والإدارة". وأشار الخبراء إلى نقص الأقنعة في الأسابيع الأولى من تفشي الوباء. كما أشار التقرير إلى عدم وجود تنسيق بين مختلف الجهات والهيئات الصحية. لكنه أشاد "بالقدرة الاستثنائية على التكيف والتعبئة" للعاملين في قطاع الصحة، ما سمح لنظام المستشفيات "بتحمل الصدمة" مع ارتفاع الحالات في الربيع الماضي.