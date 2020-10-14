فرض حظر التجوال بمدينتين في السودان بسبب الاحتجاجات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ)

أعلنت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر ، شرقي السودان، برئاسة الوالي مهندس عبد الله شنقراي، قرارًا فرض حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتي الرابعة صباحًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وعزت اللجنة القرار للظروف الأمنية التي تعيشها الولاية بسبب الاحتجاجات على قرار إعفاء والي كسلا صالح عمار، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.

وقالت لجنة الأمن إن المحتجين قاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلى ميناء بورتسودان الشمالي وميناء سواكن وبعض طرق الأحياء الطرفية بمدينة بورتسودان.

وكان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أصدر قرارًا أمس الثلاثاء، بإعفاء والي كسلا صالح محمد صالح عمار والذى جرى تعيينه ضمن الولاة المدنيين خلال الفترة الماضية.