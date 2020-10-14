محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
شاركت أخصائية تكنولوجيا التعليم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدرسة أبو بكر الصديق، بأرمنت غرب الأقصر، زملائها في أعمال نظافة المدرسة التي تعمل بها، اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.
وقالت المُعلمة فاطمة أحمد مكي، إن ظروف إعاقتها لم تمنعها من مساعدة زملائها في أعمال النظافة، إنطلاقًا من شعورها بمسئوليتها تجاه مدرستها وزملائها وطلابها.
وتناول مستخدمي التواصل صور المعلمة وهي تجلس على كرسي متحرك وتقوم بتنظيف الحجرة من الأتربة وسط إشادات بتصرفها.
كانت هذه تفاصيل خبر على كرسي متحرك.. مُعلمة تشارك زملائها أعمال نظافة المدرسة في الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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