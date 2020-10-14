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باكستان تفوز في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

باكستان تفوز في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت باكستانية عن انتخابها كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، حيث حصلت على 169 صوتًا من أصوات أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضواً.

 

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وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن الانتخاب جرى أمس في نيويورك، وكانت باكستان من بين خمسة مرشحين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين يتنافسون على أربعة مقاعد في المجلس، حيث حصلت باكستان على أكبر عدد من الأصوات.

 

وأضاف أن باكستان تعمل في مجلس حقوق الإنسان منذ 1 يناير 2018م، وبعد إعادة انتخابها، ستستمر كعضو لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ في 1 يناير 2021.

 

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