رغم صدور قرار بإدراجه ضمن المعينين.. "أبو العلا بشير" قراره لم يدخل حيز التنفيذ بشركة مياه الشرب بالفيوم المصرية

رغم صدور قرار بإدراج اسمه ضمن المعينين، فى إحدى مسابقات التوظيف، الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم المصرية، إلا أن قراره لم يدخل حيز التنفيذ، مما دعاه إلى التقدم بتظلم إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، لأحقيته فى التعيين، بموجب القرار الذى سبق إصداره، بعد أن اجتاز جميع الاختبارات بنجاح.

أبو العلا بشير أبو المجد خاطر، المقيم بسرسنا، التابعة لمركز طامية، فى محافظة الفيوم المصرية، هو مواطن، يسعى للبحث عن عمل، يكفل له نفقاته ونفقات أسرته، ويعينه على متطلبات الحياة، وفى سبيل تحقيق ذلك، كان يتقدم لكل مسابقة توظيف تعلن عنها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إلى أن حالفه النصيب، وتم تعيينه فى إحداها، لكن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن، إذ لم يتم تنفيذ قرار التعيين حتى الآن.

وتقدم أبو العلام بشير بتظلم إلى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم المصرية، قال فيه إنه حينما تم الإعلان عن وظائف بالشركة، تقدم على الفور بجميع المستندات والأوراق المطلوبة فى الموعد القانونى المحدد، من شغل إحدى هذه الوظائف، مشيرا إلى أنه تم إخطاره فى يوم 21 أكتوبر من عام 2017، بكلية الهندسة بالفيوم، وقام بسداد مبلغ 100 جنيه رسوم الاختبار الذى اجتازه بنجاح.

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وأكد أبو العلا بشير أنه جرى الإعلان عن أسماء الناجحين بتاريخ 23 نوفمبر 2017، بموجب القرار الإدارى رقم 1550 لسنة 2017، والذى تضمن إدراج اسمه ضمنه المعينين بتلك المسابقة، تحت رقم 54، فى وظيفة عامل خدمات معاونة.

وطالب أبو العلا بشير بقبول تظلمه، إذ إنه منذ 5 سنوات، يتقدم بكل مسابقة يتم الإعلان عنها لدى الشركة، كما طالب رئيس شركة مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم المصرية، بتنفيذ قراراه سالف الذكر، وتعيينه بالشركة.

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