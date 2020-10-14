هجمات سيبرانية تضرب مؤسستين حكوميتين بطهران

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وذكر مركز «ماهر» لإدارة شؤون الإسناد والتنسيق الالكتروني التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، أنه لم يجد أي دليل على أن الهجمات كانت واسعة النطاق على الوكالات الحكومية.ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، فقد أعلن المركز، مساء الثلاثاء، أن «الهجوم السيبراني وقع في مؤسستين حكوميتين فقط ويقوم المسؤولون حاليا بمتابعة القضية».
وقبل أن يؤكد المركز الهجمات الالكترونية أمس، نشرت بعض المصادر الإخبارية تقارير عن هجمات طالت هيئة الموانئ والشحن الإيرانية والبنية التحتية لموانئ مهمة عدة، كما ذكرت حدوث خلل في النظام المصرفي الإيراني.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، في ظل انتشار تقارير عدة عن تصاعد الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل، خلال العامين الماضيين.
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