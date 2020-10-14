شكرا لقرائتكم خبر هجمات سيبرانية تضرب مؤسستين حكوميتين بطهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الاتصالات الإيرانية تعرض مؤسستين حكوميتين لهجمات سيبرانية عقب تقارير عن هجمات واسعة طالت عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية في إيران.

وذكر مركز «ماهر» لإدارة شؤون الإسناد والتنسيق الالكتروني التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، أنه لم يجد أي دليل على أن الهجمات كانت واسعة النطاق على الوكالات الحكومية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، فقد أعلن المركز، مساء الثلاثاء، أن «الهجوم السيبراني وقع في مؤسستين حكوميتين فقط ويقوم المسؤولون حاليا بمتابعة القضية».

وقبل أن يؤكد المركز الهجمات الالكترونية أمس، نشرت بعض المصادر الإخبارية تقارير عن هجمات طالت هيئة الموانئ والشحن الإيرانية والبنية التحتية لموانئ مهمة عدة، كما ذكرت حدوث خلل في النظام المصرفي الإيراني.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، في ظل انتشار تقارير عدة عن تصاعد الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل، خلال العامين الماضيين.