45 جلدة بسبب كاريكاتير ساخر

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وجرى تداول صورة الحكم على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، حيث اتهم المعلم بـ»إهانة» الوزير محسن حاج ميرزائي ونائبه تركمان اللاهيار، من خلال نشر رسم كاريكاتيري ساخر، على قناته عبر تطبيق تيلجرام. وحكمت محكمة الموظفين المدنيين على المعلم رضا نهضت، بالجلد بعد كتابة تعليق على الرسم وإعادة نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.وقوبل حكم المحكمة بالجلد بردود فعل غاضبة من قبل عدد من المعلمين في جميع أنحاء إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعربوا عن تعاطفهم مع نهضت، وأعلنوا عن استعدادهم لتحمل العقوبة نيابة عنه.
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