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45 جلدة بسبب كاريكاتير ساخر

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- بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة في العاصمة الإيرانية طهران على المعلم الشاب رضا نهضت بـ45 جلدة بتهمة «إهانة» وزير التعليم الإيراني ونائبه.

وجرى تداول صورة الحكم على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، حيث اتهم المعلم بـ»إهانة» الوزير محسن حاج ميرزائي ونائبه تركمان اللاهيار، من خلال نشر رسم كاريكاتيري ساخر، على قناته عبر تطبيق تيلجرام. وحكمت محكمة الموظفين المدنيين على المعلم رضا نهضت، بالجلد بعد كتابة تعليق على الرسم وإعادة نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقوبل حكم المحكمة بالجلد بردود فعل غاضبة من قبل عدد من المعلمين في جميع أنحاء إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعربوا عن تعاطفهم مع نهضت، وأعلنوا عن استعدادهم لتحمل العقوبة نيابة عنه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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