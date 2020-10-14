29 ألف وفاة تدفع إيران إلى أرقام قياسية في كورونا

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ووفقا لبيانات وكالة «بلومبرج» للأنباء، فإن الرقمين هما أعلى حصيلتين يوميتين للوفيات والإصابات تسجلهما الجمهورية الإيرانية جراء الإصابة بكورونا، وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 513 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 29 ألفا و349 حالة.
وأضافت أن 30 محافظة إيرانية من إجمالي 31 محافظة تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني التحذير الشديد. ولفتت إلى أن 4609 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 414 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.
إحصاءات كورونا الرسمية في إيران:
- 513,000 إصابة
- 29,349 وفاة
- 30 محافظة في الخط الأحمر
- 4609 مصابين في حالة حرجة
- 4830 مصابا في آخر 24 ساعة
- 297 وفاة في آخر 24 ساعة
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