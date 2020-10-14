شكرا لقرائتكم خبر 29 ألف وفاة تدفع إيران إلى أرقام قياسية في كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس، تسجيل 297 وفاة و4830 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيانات وكالة «بلومبرج» للأنباء، فإن الرقمين هما أعلى حصيلتين يوميتين للوفيات والإصابات تسجلهما الجمهورية الإيرانية جراء الإصابة بكورونا، وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 513 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 29 ألفا و349 حالة.

وأضافت أن 30 محافظة إيرانية من إجمالي 31 محافظة تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني التحذير الشديد. ولفتت إلى أن 4609 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 414 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

إحصاءات كورونا الرسمية في إيران: