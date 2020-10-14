واشنطن تحث السعودية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل

حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السعودية، اليوم الأربعاء، على “تطبيع علاقاتها” مع إسرائيل على غرار الإمارات، والبحرين.

وعقب استقباله نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أفاد بومبيو للصحافة أنه جرى تناول الاتفاقين التاريخيين بين الدولة العبرية، والدولتين الخليجيتين، الموقعتين، منتصف شتنبر الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال الوزير الأمريكي إن الدولتين الخليجيتين، الموقعتين على الاتفاقين التاريخيين بينهما والدولة العبرية “تساهمان بشكل كبير في أهدافنا المشتركة لتحقيق السلم والأمن الإقليميين”، وأضاف أنهما “تعكسان تغييرات جارية في دينامية المنطقة”، معتبرا أن “هذه الدول تعرف جيدا الحاجة إلى التعاون الإقليمي لمواجهة النفوذ الإيراني، وتعزيز الازدهار”، وأردف: “نأمل أن تدرس السعودية تطبيع علاقاتها، أيضا”.

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وتجنب الوزير السعودي تناول هذا الموضوع، واكتفى بالحديث عن “التهديدات المشتركة، بما فيها تواصل السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار”.

ومارست حكومة دونالد ترامب طوال أشهر ضغوطا لتحقيق ذلك، لكن المملكة قالت بوضوح إنها لن تتبع الإمارات، والبحرين، اللتين خرقتا “الإجماع العربي”، الذي يشرط التطبيع مع الدولة العبرية بتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال الرئيس الأمريكي، المرشح لولاية ثانية في انتخابات 3 نونبر المقبل، إن الرياض ستطبع علاقاتها مع إسرائيل “في الوقت المناسب”.