توقعات متشائمة ومخيفة لصندوق النقد الدولي…الدين العمومي العالمي يقترب من 100 في المائة

عبر صندوق النقد الدولي عن توقعات متشائمة بخصوص وضع المالي لمختلف دول العالم، مع متم السنة الجارية، التي طبعت بتداعيات جائحة كورونا.

وأكد الصندوق، اليوم الثلاثاء، أن العجز العام في هذه السنة قد يرتفع بنسبة 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في المتوسط، فيما يرتقب أن يقترب نسبة الدين العمومي العالمي من نسبة 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام في مستوى قياسي له.

من جهة أخرى، أفادت التوقعات الأخيرة للصندوق، التي نشرت أمس الثلاثاء بأن الركود العالمي جراء كوفيد-19 سيكون أقل من المتوقع هذه السنة بسبب نشاط مستمر خلال الفصل الثاني في الاقتصادات المتقدمة والصين.