عبر صندوق النقد الدولي عن توقعات متشائمة بخصوص وضع المالي لمختلف دول العالم، مع متم السنة الجارية، التي طبعت بتداعيات جائحة كورونا.
وأكد الصندوق، اليوم الثلاثاء، أن العجز العام في هذه السنة قد يرتفع بنسبة 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في المتوسط، فيما يرتقب أن يقترب نسبة الدين العمومي العالمي من نسبة 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام في مستوى قياسي له.
من جهة أخرى، أفادت التوقعات الأخيرة للصندوق، التي نشرت أمس الثلاثاء بأن الركود العالمي جراء كوفيد-19 سيكون أقل من المتوقع هذه السنة بسبب نشاط مستمر خلال الفصل الثاني في الاقتصادات المتقدمة والصين.
ويراهن الصندوق على انكماش لاجمالي الناتج الداخلي العالمي ب4,4 بالمائة أي بفارق 0,8+ بالمائة مقارنة مع تقديراته في يونيو الماضي. حيث أن كل مناطق العالم معنية بهذه التوقعات الاكثر تفاؤلا باستثناء الاقتصادات الناشئة والنامية. وسيتراجع اجمالي الناتج الداخلي الأميركي 4,3 بالمائة مقابل توقعات سابقة ب8 بالمائة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات متشائمة ومخيفة لصندوق النقد الدولي…الدين العمومي العالمي يقترب من 100 في المائة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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