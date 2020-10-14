أساتذة للتعليم العالي يتضامنون مع طلبة أكادير ويؤكدون دعمهم إلى غاية استرجاع حقهم في الدراسة

عبرت النقابة الديمقراطية للتعليم العالي المكتب الوطني، عن تضامنها مع الطلبة المطرودين من كلية العلوم بجامعة إبن زهر بأكادير.

وأكدت النقابة في بيان تضامني صادر عن مكتبها الوطني، اليوم الأربعاء، أنها تقف إلى جانب الطلبة المتعصمين أمام كلية العلوم بأكادير حتى استرجاع حقهم في الدراسة.

وقالت النقابة إنها قد وقفت على الوضع الكارثي الذي تعرفه جل المؤسسات الجامعية على مستوى التسيير والتدبير، وما أفرزه وباء كفيد 19 من انعكاسات سلبية وخطيرة على الحالة الجامعية.

وذكرت النقابة بأنها نبهت وفي محطات عديدة لتدني مستوى الخدمات وتفاقم الوضعية الإدارية وصولا إلى الشطط في استعمال الإجراءات وتوظيفها لتصفية الحسابات مع كل الأطراف المؤسسة للفضاء الجامعي، معتبرة أن ما يقع في كلية علوم أكادير أسوء تعبير على حالة الظلم والقهر.

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يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دخل في ملف الطلبة السبعة المطرودين من جامعة ابن زهر في أكادير، إذ إن أحد أعضائه زار معتصمهم، وسط مساع لحل هذا الملف، بعدما جددت إدارة الجامعة رفضها التراجع عن قرار طردهم.

وكان حسن نشيط، عميد كلية العلوم في جامعة ابن زهر في أكادير، قد دافع عن قرار الطرد، الذي طال 3 من طلبته، الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا، دخل أسبوعه الثاني، مطالبين بإنصافهم.

وفي تصريح سابق لموقع “اليوم 24″، أظهر نشيط تمسكه بالقرار المذكور، رافضا أي تنازل عنه، ومقدما رواية مغايرة للأحداث، التي سبقته، واعتبر أن الطلبة متورطون في “العنف والإرهاب”، حسب وصفه، ونفى أن يكون له أي خلاف مع أي فصيل، أو اعتراض على الأنشطة الطلابية.