الأمين العام للعدل والإحسان: المغرب يعيش أزمة ويحتاج إلى كل مكوناته للوقوف في وجه “الطوفان”

قال الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، محمد عبادي، إن المغرب يعيش وضعا متأزما يحتاج فيه إلى جهود كل مكونات المجتمع للوقوف في وجه “هذا الطوفان” الذي سيغرق الجميع، وفق قوله.

وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجماعة، اليوم الأربعاء، اعتبر عبادي أن المغرب أصبح بلدا ينخر فيه الفساد وتهدر فيه كرامة الإنسان، داعايا أعضاء جماعته إلى التعاون مع “كل الصادقين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

ورأى عبادي في رسالته أن “المستضعفين يئنون تحت وطأة الفقر والظلم والقهر”، و”الفاحشة في ازدياد مطرد”، مشيرا إلى أنه “لا يكاد يمر يوم دون أن تصدمنا وسائل الإعلام بأخبار الجريمة بمختلف صورها”.

واعتبر المتحدث أن المؤسسات التعليمة والإعلامية، بدورها، والمستشفيات، والمحاكم والإدارات، “تعيش أوضاعا مزرية بما تعرفه من الإهمال والمحسوبية والرشاوي وسوء التدبير”.

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وأضاف بأن “تيارات الهدم والإفساد تمهد لها سبل الهيمنة والتمكين”، مشيرا إلى أن الشباب صاروا يفرون “في قوارب الموت نحو المجهول، فإذا كتب لبعضهم السلامة خروا ساجدين شكرا لله أن نجاهم من جحيم الوطن” وأن “أصوات الغيورين الذين يدقون ناقوس الخطر تقمع ويزج بأصحابها في غيابات السجون، والمستكبرون ممن في أيديهم زمام الأمور في طغيانهم يعمهون”.

وقال عبادي إن الواقع ينادي إلى التحرك، داعيا أعضاء الجماعة إلى وضع أيديهم “في أيدي كل الصادقين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، مضيفا “سفينتنا أوشكت على الغرق فلنبادر إلى الإنقاذ”.