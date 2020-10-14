استئنافية الحسيمة تكتفي بسنتين حبسا نافذا لشخص اغتصب امرأة وصورها

اكتفت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الحسيمة، أمس الثلاثاء، بالحكم على شخص بتهمة اغتصاب امرأة وتصويرها دون موافقتها، بسنتين سجنا نافذا.

ووفق منطوق الحكم فقد أدانت المحكمة المتهم “ا.م” بخمس سنوات سجنا في حدود سنتين نافذة، والباقي موقوف التنفيذ، وتحميله الصائر، والاجبار في الأدنى.

وتابعت النيابة العامة المتهم “ا.م” بتهم الاغتصاب، وحيازة المخدرات، واستهلاك المخدرات الصلبة (الكوكايين)، والضرب والجرح العمديين، وكذا القيام عمدا بالتقاط، وتوزيع، ونشر صور امرأة دون موافقتها.

وتعود فصول هذه القضية المذكورة إلى بداية شهر شتنبر الماضي، عندما جرى توقيف المشتبه فيه “ا.م” بدوار الشطاري في جماعة وقيادة آيت يوسف وعلي، بناء على شكاية، تقدمت بها الضحية “ب.ن”، تدعي فيها التعرض للضرب، والاغتصاب.