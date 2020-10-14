شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تشدد القيود على التجمعات في الأماكن العامة والان مع التفاصيل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 شددت الحكومة البرتغالية القيود على التجمعات في الأماكن العامة لتقتصر على خمسة أشخاص بعدما كانت عشرة في محاولة لاحتواء زيادة الحالات الجديدة في فيروس كورونا.

وأوصى رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي في لشبونة اليوم الأربعاء باستخدام الكمامات في الأماكن العامة. Advertisements وقال إن الحكومة سوف تقدم مقترحا إلى البرلمان بشأن إمكانية جعل ارتداء الكمامات إلزاميا في مواقف معينة. وأعلنت البرتغال يوم السبت الماضي عن أعلى زيادة يومية في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء التفشي. ولايزال عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة عند مستوى أقل من نصف ما كان في ذروة الانتشار في أبريل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

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