تعرف على توقعات الطقس غداً الخميس في الإمارات

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الغربية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.



وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:34، والمد الثاني عند 57:23، والجزر الأول عند الساعة 54:17، والجزر الثاني عند الساعة 06:20.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 08:14، والمد الثاني عند الساعة 20:45، والجزر الأول عند الساعة 14:34، والجزر الثاني عند الساعة 02:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 26 50 10

دبــي 36 26 45 15

الشارقة 37 22 50 10

عجمان 36 26 70 25

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أم القيوين 36 22 60 25

رأس الخيمة 37 20 60 10

الفجيرة 34 24 40 15

العين 36 25 50 10

ليوا 37 22 80 10

الرويس 34 22 70 25

السلع 34 25 70 30

دلما 34 27 60 25

طنب الكبرى 34 27 60 25

طنب الصغرى 34 27 60 25

أبو موسى 34 27 60 25