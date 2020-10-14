المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت أحياء مدينة الحديدة

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية شرق وجنوب مدينة الحديدة.



وقالت مصادر ميدانية: أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية الواقعة في حي منظر الشعبي التابع لمديرية الحَوَك جنوب مدينة الحديدة، كما استهدفت شرق مدينة الصالح ومنطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 والأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح 12.7 بصورة متواصلة.

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وأكدت المصادر أن القوات المشتركة حددت مصادر النيران الحوثية وقامت بالرد عليها بالسلاح المناسب محققة إصابات مباشرة في جيوب المليشيات تكللت بإخمادها وتكبيدها خسائر فادحة.

هذا وكانت القوات المشتركة قد تمكنت من التصدي لهجوم حوثي مساء يوم أمس في منطقة كيلو 16 تكبدت من فيه المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية ومحاولتها اختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال لكن دون جدوى