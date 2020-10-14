فرق طوارئ الهلال الإماراتي تستقبل بالخوخة النازحين من الدريهمي بالحديدة

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

استقبلت فرق الطوارئ بهيٸة الهلال الأحمر الإماراتي والسلطة المحلية بمديرية الخوخة النازحين القادمين من مديرية الدريهمي ومناطق خطوط التماس بمحافظة الحديدة.



وفور وصول النازحين باشرت فرق الطوارئ بالهلال بإنشاء مخيم لإستيعاب الأسر النازحة وتوفير مواد الإيواء والمياه وسبل الحياة لتخفيف معاناة الاسر النازحة التی خرجت من ديارها تاركة كل ما تملك خلف ظهرها لينجوا بارواحهم ونساٸهم واطفالهم ويجدوا في مديرية الخوخة الملاذ الآمن بعد رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر.

وفي هذا الصدد صرحت “فتحية المعمري” مديرة مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة” إن هيٸة الهلال بادرت قبل اي منظمة بإستيعاب النازحين الجدد وقدمت لهم مواد الايواء والغذاء وهذا يدل علی مدی تمسك هيٸة الهلال بمبادٸ العمل الانساني الذي بدأته منذ اربع سنوات في الساحل حتی اليوم دون كلل او ملل ، بل ان هيٸة الهلال هي المنظمة الراٸدة في المجال الإنساني في اليمن وعلی مستوی العالم ”.

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وتوجهت المعمري بالشكر الجزيل لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التی تولي العمل الإنساني اهمية قصوی هدفاً وغاية وتجسيد علی الواقع والساحل خير شاهد.

من جهته صرح مندوب الهلال بالساحل الغربي قاٸلا ” ان الواجب الإنساني يحتم علينا الوقوف الی جانب المحتاج والمسكين والمغبون والجاٸع والنازح حتی تعود الحياة الی نصابها وما هذا الدعم الا تجسيد لأهداف هيٸة الهلال الأحمر الإماراتي السامية التی تسعی لأجل بناء الإنسان وتخفيف معاناته بما يحفظ كرامته ويصون حقوقه و يضمن له العيش بكرامة “.

واكد ان هيٸة الهلال تمضي قدماً دون تراجع في تقديم العون والمساعدة لسكان اليمن عموما والساحل علی وجه الخصوص ٠ عدد من النازحين عبروا عن فرحتهم العارمة بتوفير المأوی الآمن لهم ولاسرهم بعد ان خرجوا من ديارهم لا يملكون شٸ وتوجهوا بالشكر الجزيل لدولة الامارات وشعبها علی وقفتها الأخوية الصادقة مع اهالي الساحل الذين لن ينسوا دورها الكبير في خدمة الإنسانية