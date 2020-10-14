اليمن. المدير العام للهيئة العامة للاستثمار بحضرموت يتفقد سير عمل عدد من المشاريع الاستثمارية

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

ضمن التوجيهات المستمرة والحثيثة لسيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت تفقد الدكتور/ محمد علي الجوهي المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت العمل في عدد من المشاريع الاستثمارية المسجلة هذا العام والتي مايزال العمل جاري في تنفيذها>



وفي زيارة الدكتور الجوهي إلى مصنع مطاحن وصوامع الغلال المملوك لشركة الريان لمطاحن وصوامع الغلال أطّلع من خلال الزيارة على سير عمل الإنشاء للمشروع البالغ تكلفته الاستثمارية أثنين مليار ومئتان وواحد وتسعين مليون وستمائة ألف ريال يمني ( 2.291.600.000 ريال يمني)، وينتج سنوياً 180.000 طن من الدقيق بجميع أنواعه>

من جانبه واثناء استقباله لمدير عام فرع الاستثمار أشار الاستاذ/ فائز سعيد بن قربان المدير التنفيذي لشركة الريان لمطاحن وصوامع الغلال إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل لعدد (59) عامل بينهم أربعة أجانب

وخلال جولته زار المدير العام مشروع الثلاجة المركزية والمخازن لحفظ المواد الغذائية التابع لمؤسسة سعيد نعمان المخلافي والبالغ تكلفته الاستثمارية مليار وسبعمائة وخمسة وأربعون مليون وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف وأربعمائة ريال يمني ( 1.745.774.4000) واستمع من المهندسين إلى شرح كامل عن ماوصلت إليه الأعمال الإنشائية في المشروع وأن العمل جاري بوتيرة عالية ووفق الخطة الموجودة.

وفي ختام زيارته للمنطقة الصناعية نوّه الدكتور الجوهي إلى أنه تم رفع مذكرة إلى سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت من أجل تخديم المنطقة وتسهيل عمل المستثمرين مؤكداً بأن سيادة المحافظ وجه بذلك ويولي إهتمام كبير لملف الاستثمار بالمحافظة وتوجيهاته مستمرة لتحسين البيئة الاستثمارية وتذليل الصعاب للمستثمرين

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رافق الدكتور الجوهي في زيارته كلاً من الاستاذ حسن قوزان والاستاذ احمد بن بريك والمهندس رامي منيباري