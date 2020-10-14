شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : الوصول إلى «صافر» قد يستغرق أسابيع والان نبدء بالتفاصيل
وحذرت الأمم المتحدة من أن الناقلة (صافر) الراسية منذ 2015 يمكن أن تسرب كمية تزيد على أربعة أمثال ما تسرب في كارثة إكسون فالديز قرب ألاسكا عام 1989..
لكن المصدرين قالا إن استكمال تفاصيل الاتفاق والأمور اللوجيستية المتعلقة به قد تستغرق سبعة أسابيع أخرى، إذ يزيد تفشي فيروس كورونا في البلاد من تعقيد الخطة.
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