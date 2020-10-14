شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. حظر التجول بسواكن وبورتسودان بسبب الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر شرقي السودان برئاسة الوالي مهندس عبد الله شنقراي قراراً بفرض حظر التجول بمدينتي بورتسودان وسواكن ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الرابعة صباحاً بدءاً من اليوم. وعزت اللجنة القرار للظروف الأمنية التي تعيشها الولاية بسبب الاحتجاجات على قرار إقالة والي كسلا صالح عمار. وقالت لجنة الأمن: إن المحتجين قاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلى ميناء بورتسودان الشمالي وميناء سواكن وبعض طرق الأحياء الطرفية بمدينة بورتسودان.

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