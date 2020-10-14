شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» : 10 آلاف طفل معرضون للموت شهريا بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن عشرة آلاف طفل آخرين قد يموتون كل شهر هذا العام بسبب سوء التغذية الناتج عن تداعيات جائحة كوفيد-19.

وذكر الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، متحدثا في مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أنه يتوقع زيادة بنسبة 14 بالمئة هذا العام في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية جراء الجائحة.

ويعني هذا أن 6.7 مليون طفل آخرين سيعانون من سوء التغذية معظمهم في أفريقيا جنوبي الصحراء وفي جنوب آسيا.

وقال جيبريسوس "لقد تسببت الجائحة في اختلالات خطيرة في الخدمات الأساسية والتحصين وخدمات الأمومة وتغذية الأطفال وتنظيم الأسرة وغير ذلك".