شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري يؤكد موقف مصر الثابت من دعم الحقوق الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاربعاء ،على موقف بلاده الثابت من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولاً إلى إقامة دولته المُستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري اليوم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف"، وذلك لبحث آخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني وفرص إعادة انخراط الأطراف المعنية في مسار السلام ، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد حافظ.

وقال المتحدث ، في بيان صحفي اليوم ، إن الوزير شكري أوضح حرص مصر على تقديم كل الدعم لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

من جانبه، حرص "ملادينوف" على استعراض آخر المساعي والاتصالات التي أجراها مع مختلف الأطراف المعنية لمناقشة سبل دفع مسار السلام تحقيقًا للأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة، معرباً عن حرصه على التنسيق المُستمر مع القاهرة في هذا الصدد، وتقديره لدور مصر الداعم للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وكذلك مساعيها المستمرة لرأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المصالحة المرجوة.