دمشق ـ «الخليج 365»:

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس إطلاق غرفة إدارة الطوارئ استعدادا لذروة تفشٍّ جديدة لفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة أن غرفة إدارة الطوارئ “تهدف إلى تنظيم حركة سيارات الإسعاف التي تنقل مرضى كورونا إلى المستشفى المناسب حسب إشغال الأسرة وتوافرها من خلال الربط مع محطات نداء الإسعاف”. وأضافت الوزارة أنها في طور استكمال مستشفى للطوارئ في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، يتسع لـ120 سريرا إضافة إلى 100 أخرى جاهزة لوضعها في الخدمة عند الحاجة. من جهة اخرى، شددت وزارة التربية السورية على ضرورة إجراء فحوصات كورونا في المدارس. وذكرت مديرة الصحة المدرسية هتون الطواشي أن عدد الإصابات في المدارس بفيروس كورونا المستجد قد ارتفع إلى 101 إصابة أكثر من نصفهم من الطلاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تستعد لذروة تفش جديد للفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.