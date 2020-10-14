جلسة "تاريخية" للكنيست الخميس لإقرار السلام مع الإمارات

داوود عودة - القدسالأربعاء 2020/10/14 07:14 م بتوقيت أبوظبي
قال الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، إنه سيعقد غدا الخميس جلسة "تاريخية" لبحث وإقرار معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.
وأشار الكنيست، في بيان له، تلقته ”الخليج 365”، إلى أن "الجلسة ستعقد في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت إسرائيل".
وقال: "في بداية المناقشات سيتحدث رئيس الكنيست ياريف ليفين يليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويليه زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد".
وأشار إلى أن "العشرات من النواب سجلوا للحديث في الجلسة الخاصة".
وتابع: "تقرر بالإجماع تحديد إطار زمني من 4 دقائق لكل وزير أو عضو بالكنيست يطلب إلقاء خطاب حول الموضوع".
وتابع: "بشكل استثنائي، منحت رئيس الكنيست حق التصرف في السماح للوزراء ونواب الوزراء الذين ليسوا أعضاءً في الكنيست بإلقاء الخطاب من على منصة الكنيست".
وتم توزيع نسخ من الاتفاق على أعضاء الكنيست استعدادا للمداولات.
ورجحت مصادر سياسية إسرائيلية مصادقة الكنيست على الاتفاق بأغلبية كبيرة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع، الإثنين، على طرح الاتفاق على الكنيست.
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