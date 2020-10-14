الملكة رانيا تعلق على"جريمة الزرقاء" بكلمات قاسية

تفاعلت الملكة رانيا العبدالله، قرينة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية، مع الجريمة التي هزت البلاد، وكتبت كلمات قاسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

ووقعت جريمة بشعة في محافظة الزرقاء، وسط البلاد، بحق طفل أقدم مجرمون على بتر يديه وفقء إحدى عينيه.



وكتبت الملكة رانيا: "كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون، وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك؟ كيف نحمي أبناءنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع ولا وازع؟".

وشهدت محافظة الزرقاء جريمة بشعة، أمس الثلاثاء، إذ اعتدى عدة أشخاص على طفل بالأدوات الحادة على خلفية جريمة سابقة قام بها أحد أقربائه، وقاموا بضربه وبتر ساعديه وفقء عينيه.

وضجت مواقع التواصل في الأردن بمقطع مروع للطفل يجلس على جانب طريق في حالة إعياء شديد، إثر تعرضه للاعتداء.

وأطلق المغردون الأردنيون عدة هاشتاقات تفاعلا مع الحادث من بينها "جريمة الزرقاء"، والملك يتابع" و"طفل الزرقاء"، و"الإعدام لمجرمي الزرقاء".

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وطالب مغردون بإعادة تكييف الجريمة، ومحاكمة الجناة بتهمة الإرهاب وليس بتهمة اختطاف قاصر وإحداث عاهة مستديمة، حتى يتسنى إعدامهم وينالون العقاب الرادع.

من جانبها، قالت مديرية الأمن العام، في بيان لها، إن الطفل وصل إلى مستشفى الزرقاء بحالة سيئة، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقء عينيه.

وأضافت أنه تبين بعد الاستماع إلى أقوال الضحية أن "مجموعة من الأشخاص قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة نائية والاعتداء عليه بأدوات حادة، إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد تفاعل مع الحادث البشع، ووجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم للضحية.

كما أكد ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع.