بريد هيلاري.. كيف وصف بن جاسم علاقة قطر بإيران؟

كشفت إحدى رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون عن أن حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق، أكد أن علاقة بلاده مع إيران تقوم على أساس "الكذب المتبادل".

وقالت الرسالة المؤرخة في 20 ديسمبر/كانون الأول من عام 2009، إن نائب وزير الطاقة الأمريكي دانيل بونمان وسفير واشنطن بالدوحة جوزيف ليبارون التقيا يوم 10 ديسمبر/كانون الأول مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم لمناقشة عدة قضايا، من بينها أبحاث الطاقة وإيران.

وأشارت الرسالة إلى أن بن جاسم حينها كان متشككًا بشأن قبول الإيرانيين لتسوية نووية، قائلًا إنه "سيصاب بالصدمة إذا التزمت طهران باتفاق لشحن اليورانيوم منخفض التخصيب".

وتكشف الرسالة عن أن بن جاسم طالب الولايات المتحدة وشركاءها بكتابة الاتفاق والتفاصيل لحمل الإيرانيين على الالتزام به وعدم التنصل منه، بما في ذلك جدول زمني للتنفيذ.

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وفيما يتعلق بشأن العلاقات بين قطر وإيران، قال رئيس الوزراء القطري السابق في الرسالة إنه يعلم أن "الولايات المتحدة تنزعج أحيانًا مما تسمعه حول العلاقة بين البلدين"، لكنه وصف علاقة بلاده مع طهران بقول "يكذبون فيها علينا، ونكذب عليهم."

وسمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزارة الخارجية الأمريكية بإماطة اللثام عن عدد من رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأعلن ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الجاري رفع السرية عن رسائل هيلاري، وكتب في تغريدة عبر تويتر: "لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون. لا تنقيح".