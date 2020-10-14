تفكيك إخوان السودان.. مصادر ممتلكات 76 قياديا في نظام البشير

قررت لجنة تفكيك نظام الإخوان البائد في السودان، حجز أرصدة وحسابات مصرفية، ومصادرة ممتلكات 76 من قيادات الحركة الإسلامية ومتحالفين معها بنظام عمر البشير السابق.



ووفق إعلام محلي، شمل القرار الذي صدر بحق المجموعة الإخوانية بولاية الجزيرة وسط البلاد على خلفية فساد مالي، حجز كافة الأصول الثابتة والمنقولة من هذه العناصر التي كانت تشغل مناصب تنفيذية ونقابية وتشريعية بالولاية.



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وضمت قائمة الذين شملهم قرار لجنة التفكيك، رئيس الوزراء وحاكم ولاية الجزيرة سابقا محمد طاهر أيلا، والزبير بشير طه، وحافظ ميرغني، ومحمد جلال من الله، وآخرين.



واستندت اللجنة في قرارها إلى قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والذي يخول لها حجز الأصول وتجميد الحسابات المصرفية لعناصر الإخوان في حال الاشتباه بحصولهم عليها بشكل غير مشروع.



ووفق المصادر نفسها، يعد هذا أول عمل فعلي للجان في تفكيك نظام الإخوان المعزول بالولايات السودانية، واسترداد الأموال التي نهبها.

