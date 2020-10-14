الصحافة العالمية تشيد بإنجاز الجزائر التاريخي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نال نجاح منتخب الجزائر في الوصول إلى 20 لقاء دوليا بلا خسارة عقب التعادل 2-2 مع منتخب المكسيك، إشادة واسعة عالمياً وعلى المستوى الجماهيري أيضاً.

واختتم "الخضر" فترة التوقف الدولي الحالي، بتعادله مع المكسيك (2-2)، مساء الثلاثاء، في مباراة ودية جمعت المنتخبين ضمن استعداد "محاربي الصحراء" لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا، ليكمل عامين دون التعرض لأي هزيمة.

منتخب الجزائر وصل بهذا التعادل إلى المباراة رقم 20 على التوالي، دون التعرض لأي هزيمة، حيث تعود آخر خسارة إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أي قبل عامين تقريبا، حين سقط بهدف دون رد أمام بنين في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، وبعدها فاز في 15 لقاء وتعادل 5 مرات في مواجهات ودية ورسمية.

ماذا قالت الصحافة العالمية؟

من جانبه علق جون بينيت صحفي "بي بي سي" الرياضي، على وصول الخضر لهذه السلسلة بلا هزيمة بقوله: "للأسف كأس العالم يبتعد أكثر من عامين، لأن هذا المنتخب الجزائري لديه الإمكانيات ليفاجىء العالم على المسرح العالمي".





ونال المدير الفني للخضر إشادة الصحفي الإنجليزي بقوله: "جمال بلماضي يقودهم بشكل رائع داخل وخارج الملعب".

أما صحيفة "آس" الإسبانية، فقالت في تحليلها للقاء إن الطرد الذي تعرض له منتخب الجزائر لم يمنعه من أن يكون الطرف الأفضل على أرض الملعب.





وكان عدلان قديورة لاعب الخضر، قد خرج مطروداً من أرض الملعب في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

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الصحيفة الإسبانية أشادت برد فعل لاعبي الخضر، في تعديل النتيجة عبر إسماعيل بن ناصر، بعد دقيقتين من تقدم المكسيك بهدف نظيف.

أما شبكة "إي إس بي إن" العالمية أكدت في تعليقها على اللقاء أن ضغط الجزائر كان عاليا منذ البداية،ليصعب الأمور على المكسيك".

وأضافت: "المنتخب المكسيكي استحوذ بشكل أكبر، ولكن "الخضر" كان الطرف الأفضل من حيث الفرص في الشوط الأول".

صحيفة "أونز فوتبول" الفرنسية علقت على أداء الخضر قائلة: "سلسلة اللاهزيمة الخيالية تتواصل لمنتخب المحاربين".

ميسي وكوبا أمريكا

على الصعيد الجماهيري، نال أداء نجوم الخضر استحسان الجماهير التي وصفت ياسين براهيمي بأنه مثل ليونيل ميسي.

وكان رد فعل رواد التواصل الاجتماعي على "تويتر" أبرز ما جاء بعد انتهاء المواجهة المثيرة، حيث قالت مشجعة: "تخيل لو ليو (ياسين) براهيمي، يملك إعلام وتطبيل نيمار ومبابي وميسي".

وجاءت هجمة خطيرة لبراهيمي، تلاعب فيها بمدافعي المكسيك، ومر من واحد تلو الآخر، قبل أن يسدد في القائم لتضيع فرصة حقيقية للتسجيل.



وكتب مشجع آخر: "أتمنى أن تتم دعوة منتخب الجزائر للمشاركة في كوبا أمريكا لمواجهة البرازيل والأرجنتين على المستوى الرسمي".

وأضاف: "أثق أن منتخب الأرجنتين لن يصمد أكثر من ربع ساعة حتى يتلقى الهدف الأول".