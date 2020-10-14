شكرا لقرائتكم بوتين: روسيا أقرت لقاحاً ثانياً لوباء كوفيد-19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع للحكومة نقله التلفزيون الرسمي، الأربعاء، أن بلاده أعطت الموافقة التنظيمية للقاح ثان لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وهنأ بوتين العلماء على الموافقة على اللقاح الجديد، الذي طوره معهد فيكتور في سيبيريا، واستكمل المراحل المبكرة من التجارب البشرية الشهر الماضي.

وقال في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي: "يجب علينا زيادة إنتاج اللقاحين الأول والثاني".

وأضاف: "نواصل التعاون مع شركائنا الأجانب، وسنروج للقاحنا في الخارج".

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وأصبحت روسيا في أغسطس أول دولة تعطي موافقة تنظيمية للقاح كوفيد-19، وأقدمت على هذه الخطوة دون إجراء تجارب على نطاق واسع، مما أثار مخاوف البعض في الأوساط العلمية على مستوى العالم.

والثلاثاء، أعلن البنك الدولي أن مجلس إدارته وافق على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات كوفيد-19 بسرعة عندما تصبح هذه اللقاحات متاحة.

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان، إن هذا المبلغ سيستخدم "لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد-19 لمواطني" الدول النامية، مشيرة إلى أن هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص".

وأوضح البنك الدولي أنه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنه يجب على مواطني الدول النامية أيضاً الحصول على لقاحات لكوفيد-19 آمنة وفعّالة".