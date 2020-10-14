شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور يوزع رقم تليفونه الشخصي على أهالي الجيزة و الدقي والعجوزة :اللى هيطلبنى هيلاقينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سابقة هي الأولى من نوعها منح أحمد مرتضى منصور المرشح لعضوية مجلس النواب بدائرة (الجيزة - الدقى-العجوزة) رقم هاتفه الشخصي لجمهور الناخبين بالدائرة وطالبهم بالتواصل معه في أي وقت بحسب تعبيره .

وأكد أحمد مرتضى في المؤتمر الانتخابى الذي نظمه بالدائرة، أنه لن يسمح بأن يكون هناك وسيط بينه وبين الناخبين، قائلا: "مكتبي وبيتي مفتوح أمام الجميع، وتليفوني متاح لأي مواطن في أي وقت".

وأكد أحمد أن بابه مفتوح أمام الجميع في أي وقت، قائلا: لو مش هتلاقيني في مقر حملتي هتلاقييني في مكتبي أو في بيتي ، وكمان تليفوني موجود مع الكل، يعني اللي هيطلبني هيلاقيني في أي لحظة".

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وتجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

ومن المنتظر أن تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.