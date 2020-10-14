شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية فحص المنشآت الصناعية والتفتيش عليها في القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، آليات وقواعد فحص المنشآت الصناعية عن طريق المعاينة والمتابعة والتفتيش، وفيما يلى نستعرض هذه القواعد وفقا للائحة التنفيذية: يتم فحص المنشآت الصناعية عن طريق المعاينة أو المتابعة أو التفتيش وفقا للضوابط والإجراءات الآتية:

إخطار المنشأة بموعد القيام بالمعاينة قبل القيام بها بيومي عمل على الأقل.

إخطار المنشأة بموعد القيام بالمتابعة الدورية قبل القيام بها بثلاثين يوما على الأقل.

يتم التفتيش على المنشأة دون إخطار مسبق.

تتم عملية الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية.

يتم الفحص موجب تكليف معتمد من الجهة الإدارية المختصة على أن يحدد فيه الآتي:

(1) نوع الفحص (معاينة / متابعة / تفتيش / إعادة فحص)

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(ب) تحديد أعضاء اللجنة بالصفة والاسم.

(ج) تحديد ما سيتم فحصه من قبل اللجنة خلال الزيارة.

هذا ونظم القانون آلية مباشر المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق ، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.