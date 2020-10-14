شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات بمجلس الشيوخ لاستقبال الأعضاء المعينين بعد صدور قرار الرئيس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمهيداً لاستقبال أعضاء مجلس الشيوخ المعينين فور صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، تُجري التجهيزات، اليوم الأربعاء، داخل مقر البهو الفرعوني لمجلس النواب، كمقر لاستخراج كارنيهات العضوية، فضلا عن قاعه (25- 30). وشهد البهو الفرعوني، عددا من اللجان المُخصصة لاستقبال أعضاء مجلس الشيوخ المعينين، مع مراعاه قواعد التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

في المقابل، تشهد القاعه الرئيسية لمجلس الشيوخ وكافة الأروقة، وضع اللمسات النهائية تمهيداً لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الأحد القادم الموافق 18 أكتوبر الجاري.

في سياق متصل، يشهد مقر مجلس الشيوخ، توافد أعضاء المجلس لتسجيل بصمات الوجه الخاصة بهم، ليتم استخدامها في تسجيل حضور الاعضاء سواء في الجلسات العامة أو اللجان النوعية، حيث خصص القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المستشار محمود إسماعيل، حجرة استقبال النواب، والتي لاقت تجاوبا من النواب الذين حضروا.

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

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تجهيزات بمجلس الشيوخ لاستقبال كارنيهات المعينون (1)



تجهيزات بمجلس الشيوخ لاستقبال كارنيهات المعينون (2)



تجهيزات بمجلس الشيوخ لاستقبال كارنيهات المعينون (3)



تجهيزات بمجلس الشيوخ لاستقبال كارنيهات المعينون (4)



تجهيزات بمجلس الشيوخ لاستقبال كارنيهات المعينون (5)