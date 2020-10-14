"الأعلى للإعلام": حفظ شكوى "الأهلي" ضد قناة ten بعد قرار منع مجدي عبد الغني من الظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، توصية لجنة الشكاوى الخاصة بحفظ شكوى النادي الأهلي ضد برنامج البريمو على (قناة ten) من تقديم إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني الذي هاجم النادي الأهلي ومسئوليه في حلقة يوم الخميس 1/10/2020، بعد أن تلقى خطاباً من القناة باتخاذ قرار بمنع ظهور مجدي عبد الغني على شاشتها ومبادرتها بمخاطبة النادي الأهلي لإزالة وتصويب أي محتوى يراه النادي الأهلي مخالفًا للمواثيق والأكواد الإعلامية والقوانين.

وأوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس، خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، بحفظ الشكوى المقدمة من النادى الأهلى ضد قناة ten وبرنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق، وذلك بعد مبادرة القناة بمنع ظهور مجدى عبد الغنى على شاشتها، وخاصة أن الشكوى لم تتضمن أن البرنامج مؤجر.

وكانت إدارة قناة ten الفضائية قد أرسلت خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال انعقاد لجنة الشكاوى بالمجلس للنظر فى شكوى النادى الأهلي ضد القناة نظرا لقيام برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه بدون مبرر، وعلى طول الخط.

وأكدت القناة فى خطابها على احترام القناة للنادى الأهلى وأن البرنامج من انتاج القناة و أن القناة تلتزم حرفيا بكل القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامي، مشيرة إلى أنها بادرت بمنع ظهور الكابتن مجدي عبدالغني علي شاشة القناة.

ولفتت إدارة قناة ten الفضائية إلى أنها ستخاطب النادي الأهلي بتحديد الوقائع التى تمثل خروجا عن المواثيق لتصويبها منذ انطلاق البرنامج حتى تاريخه.