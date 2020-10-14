الرئاسة الفلسطينية تحذر من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي: يقود للهاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

حذرت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، من أن سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية.

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، قرار الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.

وقال أبو ردينة إن "القرار الإسرائيلي مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي) الذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي".

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وأضاف أن "الاستيطان جميعه إلى زوال، ولن تبقى أية مستوطنة على الأرض الفلسطينية".

واتهم أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية بأنها "مصرة على المضي قدما في سياساتها الاستيطانية لسرقة الأرض الفلسطينية مستغلة الصمت الدولي والتطبيع المجاني والدعم الأعمى من الإدارة الأمريكية للاحتلال وسياساته الاستيطانية".

ودعا المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية أقرت اليوم بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.