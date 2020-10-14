تدريب معلمي الصفوف الأولى على المنظومة التعليمية الجديدة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية لمعلمي الصفوف الأولى على المنظومة التعليمية الحديثة.

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لمعلمي الصفوف الأولى والتي تهدف لتمكينهم من اكتساب المهارات المعرفية التي من خلالها تجري عملية التبادل بين طرفي العملية التعليمية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي ومراكز التطوير التكنولوجي عبر شبكة الفيديو كونفرانس، داخل قاعات التطوير وبالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجي وإدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

وأضاف جمال، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقرات التدريب بما يضمن سلامة الجميع، موجهًا المستهدفين بضرورة الاستفادة القصوى من التدريب لدعم المنظومة التعليمية الجديدة.