"إيبي فاك كورونا".. بوتين يعلن تسجيل لقاح روسي ثانٍ ضد كوفيد 19

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا، طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بوتين قوله في مستهل اجتماع حكومي افتراضي: "أرغب في البدء بأنباء سارة عن تسجيل مركز فيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك اليوم لقاحا روسيا ثانيا مضادا لفيروس كورونا يحمل اسم إيبي فاك كورونا".

وصرح بوتين بأن روسيا تعتزم أيضا تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريبا يعمل على تطويره مركز "تشوماكوف" الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

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من جانبها، أكدت نائبة رئيس الحكومة تاتيانا جوليكوفا (التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا) أن الحزمة الأولى من لقاح مركز "فيكتور"، والتي تضم 60 ألف جرعة، ستنتج في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أن لقاح مركز تشوماكوف يخضع حاليا للاختبارات السريرية التي من المقرر أن تنتهي قبل مطلع كانون أول/ديسمبر القادم.

وأصبحت روسيا في آب/أغسطس الماضي أول دولة تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا وشرعت في إنتاجه.

ويحمل اللقاح الروسي الأول ضد الفيروس التاجي اسم "سبوتنيك V" وطوره معهد "جاماليا" الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.