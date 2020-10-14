المغرب / غلق مدارس تستقبل أكثر من مائة ألف تلميذ بسبب "كوفيد - 19"

كشف وزير التربية المغربية، سعد أمزازي أمس الإثنين، أن فيروس كورونا تمكن من إصابة أكثر من 3000 شخص ينتمون إلى أسرة التعليم مع إنطلاق الموسم الدراسي الحالي، وفق ما ذكرته جريدة "هسبرس".
وأوضح أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الوزارة قامت بإغلاق 210 مؤسسات تعليمية تستقبل أكثر من مائة ألف تلميذ وتلميذة، إثر إكتشاف حالات إيجابية ضمت 1400 تلميذ و1500 أستاذ و245 إطارا ينتمون إلى هيئة الإدارة و158 إطارا من أطر إدارية أخرى، وهو ما يعني إصابة 3030 فردا من أسرة التعليم.
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