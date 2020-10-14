إندونيسيا تُسجل 4127 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا 4 ألاف و127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 344 ألفا و749 حالة.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس

ارتفعت إلى 12 ألفا و156 حالة وفاة، بعد تسجيل 129 حالة جديدة بينما بلغت حصيلة المتعافين 267 ألفا و851 حالة.

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وأشارت إلى أن العاصمة جاكرتا سجلت 1038 حالة

إصابة جديدة خلال الساعات السابقة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 90 ألفا و266 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.