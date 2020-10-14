رئيس الحكومة التونسية يُؤكد وقوف بلاده حكومة وشعبًا إلى جانب الشعب الفلسطيني

دعا رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، إلى ضرورة القيام بخطوات عملية دفاعًا عن الحق الفلسطيني، مؤكدًا وقوف بلاده حكومة وشعبًا إلى جانب الشعب الفلسطيني.
آفاق جديدة على مستوى التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال الفلسطنيين ورجال الأعمال التونسيين سواء في تونس أو أفريقيا.
وشدد مشيشي - خلال استقباله اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة - سفير دولة فلسطين بتونس هائل الفاهوم، على ضرورة فتح
تطوير العلاقات والدبلوماسية الفاعلة على الساحة الدولية لما يسمى باستراتيجيات السلام ومراكمة الحلول والبحث ضمن دبلوماسية هادئة وفاعلة مشتركة تونسية فلسطينية على الساحة الدولية لدعم خطة ومبادرة الرئيس محمود عباس في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي؛ للبحث في وضع آليات تنفيذ المرجعيات الدولية لحل الصراع في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
من جانبه، قال السفير الفلسطيني إن اللقاء جاء تأكيدًا للعمل المشترك والموحد (الفلسطيني التونسي) من أجل
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