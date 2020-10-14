لبنان تشترط تحديد المُدة لترسيم الحدود البحرية

أعرب لبنان اليوم الأربعاء، عن تطلعه إلى الوصول لإتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل فيما وصفه "ضمن مهلة زمنية معقولة" خلال الجلسات المنعقدة بين البلدين بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة، وفقًا لسكاي نيوز.

وعلى غراره تم عقد الجلسة الأولى من المفاوضات بين الطرفين وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر لقوة الأمم المتحدة في منطقة الناقورة في جنوب لبنان وذلك بحضور

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إلي جانب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

ووفقا للكلمة التي نشرها الجيش اللبناني إثر انتهاء الجلسة قال ياسين أن هذا اللقاء سوف يطلق صفارة قطار التفاوض التقني غير المباشر ويشكل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل حول

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ترسيم الحدود الجنوبية.

وأضاف أنه انطلاقاّ من مصلحة وطننا العليا نتطلع لأن تسير عجلة التفاوض بوتيرة تمكننا من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة.

و من جانبه أشاد رئيس الوفد اللبناني بجهود كل من الولايات المتحدة "الصديقة للمساعدة على تأسيس جو ايجابي وبناء" والأمم المتحدة التي آمل قيامها "بجهد أساسي فاعل لجهة تنظيم آليات التفاوض وحسن سير العملية التفاوضية".

و الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تُعقد جلسة التفاوض الثانية في 28 أكتوبر وفق ما أفاد مصدر عسكري .