الكرملين يعلن تسجيل لقاح روسي ثان مضاد لكورونا

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد.

و قال بوتين، في مستهل اجتماع حكومي افتراضي، "بودي أن أبدأ بأنباء سارة عن تسجيل مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، في مدينة نوفوسيبيرسك اليوم لقاحا

روسيا ثانيا مضادا لفيروس كورونا يحمل اسم "إيبي فاك كورونا"، وفقا لروسيا اليوم.

وصرح بوتين بأن روسيا تعتزم أيضا تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريبا يعمل على تطويره مركز تشوماكوف الخاص بإنتاج الأدوية المضادة

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للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الحكومة، تاتيانا غوليكوفا، التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا،أن الحزمة الأولى من لقاح مركز "فيكتور" والتي تضم 60 ألف جرعة ستنتج في المستقبل القريب.

وأشارت غوليكوفا إلى أن لقاح مركز تشوماكوف يخضع حاليا للاختبارات السريرية التي من المقرر أن تنتهي قبل مطلع ديسمبر القادم.