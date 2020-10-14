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رئيس الوزراء اليوناني يلتقي الرئيس البلغاري في أثينا

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التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، الرئيس البلغاري رومين راديف، في أثينا حيث أكد الطرفان صلابة العلاقات الثنائية بين

البلدين.


وأشار ميتسوتاكيس، خلال لقائه مع الرئيس البلغاري، إلى الاستفزازت التركية الأخيرة في منطقة شرق البحر

المتوسط وقبرص، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.


وبحث الجانبان أيضًا سبل التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والاقتصاد، فضلًا عن التقدم الذي أحرزته دول البلقان إزاء الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

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