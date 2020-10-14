أزيلال.. توقيف رئيس جماعة ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية

أوقفت عناصر الأمن الوطني في مدينة أزيلال، اليوم الأربعاء، رئيس جماعة “تيلوكيت”، بعدما تسبب في حادث سير وسط المدينة وهو في حالة سكر.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن رئيس جماعة ” تيلوكيت” تسبب، فجر اليوم الأربعاء، في حادث سير قرب جماعة أزيلال، وهو في حالة سكر ما تسبب في بعض الخسائر المادية في علامات التشوير الطرقي.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وضعت المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة العامة.

وينتظر تقديم رئيس جماعة “تيلوكيت” أمام وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في أزيلال، من أجل ارتكابه حادث سير في حالة سكر، وإلحاق أضرار مادية في الطريق.