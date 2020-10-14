“سكانير” الجمارك يكشف 600 كلغ من الشيرا تم دسها داخل كميات من الحجارة الموجهة إلى التصدير

أعلنت السلطات الجمركية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا، تم ضبطها، أمس الثلاثاء، بعدما كانت مخبأة بعناية داخل حاوية موجهة إلى التصدير نحو الخارج.

وأوضح عصام مطاعي، الآمر بالصرف المكلف بالصادرات في ميناء الدارالبيضاء أن عناصر الجمارك تمكنت من حجز 605 كلغ من مخدر الشيرا، كانت مدسوسة بعناية داخل كمية من الحجارة، تم شحنها على متن حاوية من ضمن 6 حاويات موجهة إلى التصدير نحو إحدى الدول الأوربية.

وأضاف مطاعي، في تصريح، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المهربين عمدوا إلى إخفاء كمية المخدرات المحجوزة عبر حشوها داخل حجارة غير أصلية، ومحاولة التمويه بتثبيت مادة الجبص حولها.

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وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه الحيلة لم تنطل على إدارة الجمارك، بحكم تمرسها في مراقبة، وتفتيش المواد الموجهة إلى التصدير، حيث أخضعت جميع الحاويات محل الشبهة إلى تفتيش معمق ودقيق عبر جهاز السكانير، وهو ما أفضى إلى ضبط الكمية المحجوزة.

وخلص مطاعي إلى أن العملية المذكورة تعتبر نوعية، بحكم أن طريقة التمويه، التي تمت بها محاولة تهريب المخدرات، غير معتادة، وهو الأمر الذي تفطن له رجال الجمارك بعد تدقيقهم في كل بيانات التصدير ذات الصلة.