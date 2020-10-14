شكرا لقرائتكم خبر عن مخابرات بريطانيا الحربية: تصدينا لمحاولات سرقة لقاح كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 حذرت مخابرات بريطانيا الحربية، من تصاعد تهديدات إيران وروسيا والصين.

Advertisements وذكرت مخابرات الحربية البريطانية، بتزايد التهديدات من إيران وروسيا والصين. وبينت، المخابرات الحربية البريطانية، أنها تصدت لمحاولات سرقة لقاح كورونا

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