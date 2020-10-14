شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أرمينيا يُقر بإحراز أذربيجان بعض التقدم في كاراباخ والان مع التفاصيل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 أقر رئيس وزراء أرمينيا بإحراز قوات أذربيجان بعض التقدم في إقليم كاراباخ.

وكان لافروف ذكر، بأن هناك فرصة للحل بين أرمينيا وأذربيجان تشمل نشر قوات أممية . واضاف وزير الدفاع الروسي، لافروف بأن هناك فرصة للحل بين أرمينيا وأذربيجان تشمل نشر قوات أممية. Advertisements من جانبه قال مساعد رئيس أذربيجان، أن مدينة "تارتار" تتعرض منذ الصباح لقصف مدفعي شديد. وبين مساعد رئيس أذربيجان على تويتر، التزام أرمينيا بالهدنة الإنسانية "نفاق واضح"

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